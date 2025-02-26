8 Şubat'ta Çorum'da büyük bir katılımla “Birlik Gecesi” düzenleyen Dedesi Ovası Türkmenler Derneği, şimdi de köylerinin sorunlarını Ankara'ya taşıdı.

VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜLER

Dernek Başkanı Arap Filiz, Hacıbey Köyü Muhtarı Arap Gencer, Ferhatlı Köyü Muhtarı Ali Alaçam ve Dereköy Muhtarı Erol Perişan, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve düzenledikleri geceye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'la görüştüler.

Başkan Filiz, her iki milletvekiline gecelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederken, köy muhtarları da milletvekillerine köylerinde yaşadıkları sorunları aktardılar.

Editör: HABER MERKEZİ