Atilla Kabakçı, dedesi Aşır Kabakçının başlayıp, babası Beşir Kabakçı'ya devrettiği, babasından da kendinin öğrendiği bıçakçılık mesleğinin yetiştirilecek çırak bulunmadığı için devam edemeyeceğinden endişe duyduğunu dile getiriyor.

Kabakçı ailesi olarak Çorum'da bıçakçılık mesleğini 3 kuşaktır aynı dükkanda sürdüren ve bu meslekte ailenin son ferdi olmanın burukluğunu yaşadığını Atilla Kabakçı, “Bu meslek dedemden babama, babamdan da bana kalan yaklaşık bir asırdır yürüttüğümüz kültürel bir miras. İlkokul üçüncü sınıftayken babamın yanına gelmeye başladım. O yıllarda elimizle çektiğimiz körük vardı, o körüğü çekerek babama yardımcı olmayla başladım. İlkokulu bitirdikten sonra tamamen babamın yanında çalışmaya başlayarak bu sanata girmiş oldum. Yaşım 47 oldu, 13 yaşımdan buyana bıçakçılık sanatının içindeyim. Bu mesleği severek yapıyorum. Tek endişem bizimle birlikte bu mesleği yürüttüğümüz dükkanımızın kapısına kilit vurulması. Bu meslek iyi bir meslek ve bitsin istemiyorum” şeklinde konuştu.

'Bıçakçılık kıymetli bir meslek'

Çocukluğunda babasından öğrenerek başladığı bıçakçılık mesleğini yaşatmaya çalıştığını belirten Atilla Kabakçı, "Dede mirası bıçakçılık mesleğimiz kıymetli bir meslek. Babamdan öğrendiklerimle müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteriyor, sanatımı hakkıyla yapmaya çalışıyorum. Kaliteli malzeme ile kaliteli bir işçiliği buluşturarak müşteri memnuiyetini ön planda tutuyorum. Hitit sembolleri, Hattuşa hatırası tabletlerini taşa kazıma yapanların çakı bıçaklarını ben burada çıkma kamyon makaslarından el dövmesi olarak yapıyorum. Bıçak saplarını ise sağlam ve uzun ömürlü olması için keçi ve koyun boynuzu kemiklerini işleyerek yapıyorum. Bu vesile ile de tarihi hatıraların yapılmasında da katkımızın olduğu bıçakların ağzında kesinlikle körelme, dönme olmaz. İmal ettiğimiz bıçaklarımız taşı kazıdıkları gibi inşaat çivisini keser, demiri yontar, komple el işçiliğidir" dedi.