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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şahısların il merkezindeki adreslerine düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli şahıslar ile ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “DEAŞ Terör örgütünün ülkemize yönelik eylem faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şahısların ilimiz merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında;

Çorum İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlı operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda elde edilen birçok dijital materyale el konulmuş olup, şüpheli şahıslar ile ilgili adli soruşturmalar devam etmektedir.



Terörle Mücadelede amaç; başarılı çalışmalar ve faaliyetler yürütülmek suretiyle devletin varlığının ve vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasını, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her türlü terör ve terörizmle mücadele kapsamında çalışmalara ve operasyonlara devam edilecek olup asıl hedefimiz terör ve terörizmin eylem ve faaliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır”