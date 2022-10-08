Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu hayatını Damla Şentürk ile birleştirdi. Damla ile Barış’ın düğün töreni Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilirken, çiftin nikah şahitliğini Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu yaptı. Düğün törenine eşi Sare Davutoğlu ile birlikte katılan Davutoğlu, nikah sonrası yaptığı konuşmada katılımcıların Mevlid Kandilini kutladı. Böyle mübarek bir günde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Davutoğlu, Barış Coşgunsu’yu tanıdığı ilk günden bu yana güleryüzlülüğü, insanı tavrı, ilkeli duruşuyla gönüllerini fethettiğini söyledi.

Damada övgüler dizdikten sonra bundan sonra gelin tarafı olduklarını da hatırlatan Davutoğlu, “Allah bu güzel beraberliği daim eylesin. Sizlere ve sizlerden gelecek nesillere kıyamete kadar bol ve helal rızık, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Allah sizleri kimseye muhtaç etmesin. Hiçbir yerde başınızı öne eğdirmesin. Hep onurlu bir yaşam sürmenizi nasip eylesin.” dedi.

Davutoğlu’nun evlerinde herhangi bir tartışma yaşanırsa damada sukut etmesi tavsiyesi salonda gülüşmelere sebep oldu.

Gelinlerin Anadolu kültürlerinin direkleri olduğunu vurgulayan Davutoğlu nikah cüzdanını ise geline takdim etti.

Düğün törenine Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk ile çok sayıda davetli katıldı.



