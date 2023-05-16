Çorum’da AK Parti’den 3. sıra milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Zeki Gül, seçimlerin tamamlanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı’na teşekkür ziyareti yaptı. AK Parti binasında İl, İlçe ve Kadın Kolları yönetimiyle bir araya gelen Zeki Gül, seçim çalışmalarında kendisine destek verenlere teşekkür etti.

İl Başkanı Murat Günay ile de buluşan Zeki Gül yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Adaylık sürecimizin başlamasıyla birlikte Çorum merkezde ve ilçelerde çalışmalarımıza başladık. Pazar günü yapılan seçimlerin ardından ise 3.sıradan girdiğimiz seçimlerde milletvekili olarak seçilemedim. Seçim startını verdiğimiz andan itibaren destek veren başta İl Başkanımızı Murat Günay ve yönetimine, Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar ve yönetimine, Gençlik Kolları Başkanımız Muhammet Fatih Temur ve yönetimine, Kadın Kolları Başkanımızı Meryem Demir ve yönetimine, partimize gönül vermiş, bizi yürekten destekleyen tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanacağından hiç şüphemiz yok. Kazanması için çalışmaya devam edeceğiz. Benim için esas olan davamdır. Bunu daha önceden de gösterdim şimdi de davamın arkasında olmaya davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmaya devam edeceğim. Kazanalım ya da kazanmayalım, seçilelim ya da seçilmeyelim her zaman davam için canla başla çalışmaya devam ettim, bundan sonraki süreçte de devam edeceğim.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde sandık başına giderek partimize oy veren gece gündüz demeden bizlerle birlikte çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam. Doğru adamın yanında olmaya devam edeceğiz. Parti teşkilatımızın 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. turunda vereceği her görevi aynı sorumluk ve gayretle yerine getireceğim”