Darbe girişiminin üzerinden yedi yıl geçtiğini hatırlatan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKARILSIN”

“Hain FETÖ terör örgütünün ülkemizin birliğine ve dirliğine yönelik 15 Temmuz hain darbe girişimin üzerinden yedi yıl geçti. Darbe girişiminin ardından askeri, sivil ve bürokraside çok sayıda tutuklama oldu. Darbenin tüm detayları yıllar içerisinde kamuoyuyla paylaşıldı ancak yedi yıldır darbenin siyasi ayağı ortaya çıkarılamadı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hain darbe girişiminin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya kararlıyız. Ülkemizin birliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü darbenin karşısında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. 15 Temmuz Darbe girişiminin 7’nci yıldönümünde demokrasimize ve milletimize kasteden terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 252 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”