Çorum'un Sungur ilçesindeki Yavuz Selim İlkokulu öğrencisi Damla Ahıska, ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında il birincisi oldu.

Damla Ahıska, ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ yarışmasında resim dalında yapmış olduğu eseriyle Çorum birincisi oldu. Küçük kız, ödülünü Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'ten aldı. Yavuz Selim İlkokulu yönetimi, Türkiye finalinde Çorum’u temsil edecek olan öğrencisine başarılar dilerken, emek veren öğretmenleri ve ailesini kutladı.

Editör: İHA AJANS