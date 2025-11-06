Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Çorum Belediyesi yönetimini liyakat, dürüstlük ve şeffaflık konusunda göreve davet etti. Damar, Belediye Meclisi’nde gündeme gelen iddiaların eksik ve üstü kapalı ele alındığını belirterek, “Bu yönetim anlayışını kabul etmiyoruz” dedi.

Çorum Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk iddiaları, taşeron işçilerin maaşları, iç denetim eksikliği ve Demirkubbe projesinin maliyetiyle ilgili konuların kamuoyundan gizlendiğini öne süren Damar, Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’ın bazı sorunları gündeme taşıdığını ancak asıl kritik başlıkların konuşulmadığını ifade etti.

Damar, “Taşeron işçilerin maaş sistemi değiştirildi, 14 günlük maaşlar belediye kasasında tutuluyor. Halk otobüsü şoförlerinden taahhütname alınmasının sebebi açıklanmadı. Müteahhitlere dokunulmazlık tanınıyor, belediye içinde cezalandırılan personel olup olmadığı bilinmiyor. Bizi kandıranlar bizden değildir! Çorum’un her kuruşunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Dürüst, liyakatli ve şeffaf bir belediyecilik anlayışını savunacağız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi