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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayınlayan Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, öğretmenliğin gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olduğunu hatırlattı.

“Ülkenin geleceğini emanet ettiğimiz, çocuklarımızı aklın ve bilimin rehberliğinde, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum” diyen Ahmet Damar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır” diyerek bu kutsal görevin gücüne ve ehemmiyetine vurgu yaptığını da hatırlattı.

DP İl Başkanı Damar yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Bu bilince sahip öğretmenlerimiz, en zor şartlarda dahi fedakârlıkların en büyüğünü göstererek ülkemizin her köşesinde gençlerimiz için aydınlık vesilesi olmuşlardır. Dün sergiledikleri gayretler ile bizleri yetiştirdiği gibi bugün de ülkemizin geleceğine yön verecek genç kuşakları yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimiz, her daim baş tacı yapılmayı fazlasıyla hak etmektedir.

Kutsal görevi başında şehit düşen Ceren öğretmen, Aybüke öğretmeniz ve nice öğretmenlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Atama bekleyen, sözleşme ile insanca yaşama onuru elinden alınan, ücretli öğretmenlik sistemi adı altında ezilen öğretmenlerimizin sorunlarını biliyor her zaman yanlarında olacağımızı bildirmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim ordusunda görev almış tüm öğretmenlerimizi şükran ve minnet duygularıyla yâd ediyor, başarılarının devamını diliyor, siz sevgili öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum”