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Vali Zülkif Dağlı ilk olarak Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Vali Dağlı daha sonra ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşların hizmet alanlarında yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği bir toplantıyı yönetti.

Huzurevi’nde Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda kuruluşların çalışmaları ele alındı. Toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, kuruluş müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.