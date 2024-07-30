Cumhurbaşkanlığı onayıyla Çorum’da devam eden arkeolojik kazılar içerisinde yer alan ve Anadolu Selçuklu döneminin önemli kentlerinden birisi olan, Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde bulunan Kalehisar ören yerinde arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Ziyarette Vali Dağlı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, ören yerinde bulunan tarihi Behramşah Medresesi’nde incelemelerde bulundu. Medresenin taşıyıcılarını inceleyen Dağlı ve Şahin, tarihi yapının ayakta kalabilmesi için restorasyon çalışmalarının başlatılması noktasında görüş alışverişinde bulundu.

Medresenin ardından Vali Dağlı ve beraberindekiler, kazı alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alarak, buradaki gün yüzüne çıkarılan mezarları inceledi. Son olarak Vali Dağlı, kazı evine geçti.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin, kazılardan elde edilen eserler hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Şahin, ayrıca bölgeden çıkan kemiklerin Antropoloji bölümünde inceleneceği ve bu incelemelerin bölgedeki hangi dönemlere ait yerleşim ile bölgenin fauna ve florasına ait ipuçları vereceğini belirtti. Şahin, Kalehisar’ın sanatsal yönden de güçlü bir merkez olduğunu ifade etti.



Vali Dağlı, Çorum’un birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve kültürel olarak çok değerli zenginlikleri bulunan bir il olduğunu söyledi.

Anadolu’da süren arkeolojik kazıların 5’inin Çorum’da olduğunu hatırlatan Vali Dağlı, büyük bir tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olan Çorum’un turizm sektöründen hak ettiği payı alabilmesi için yürütülmekte olan altyapı ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verileceğini, turizm çeşitliğinin arttırılması için yeni alternatifler üretileceğini ifade etti.

Vali Dağlı, bu çerçevede; sektörde bulunan tüm kesimlerle işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalarla, yerli ve yabancı turistleri Çorum’a çekerek bölgede yaşayan halka ekonomik katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Ziyarette Vali Dağlı’ya Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş eşlik etti.