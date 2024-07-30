Toplam 660 metrekarelik üç katlı mağazada, Stmax, SYM, Yuki, Nanok, Akeso gibi ünlü ve kaliteli karkalar yer alıyor. Ensar Otomotiv firması sahipleri Ramazan Ertekin ve oğlu Ahmet Ertekin tarafından açılan Moto-Plaza’da motor çeşitleri yanında kask çeşitleri de bulunuyor.

Ramazan Ertekin, 50 cc’den 600 cc’ye kadar motor hacmi bulunan motorların stoktan teslim edildiğini, şehir dışına ve ilçelere servis imkânının olduğunu belirtirken, açılışa özel 6-12 aya kadar taksit imkânı sağladıklarını ifade ederek, “SYM modellerinde 12 ay, 1.7 oranında, kefilsiz kredi kullandırıyoruz. Bunun için de bankaya kadar gidilmesine gerek yok.” diye konuştu.