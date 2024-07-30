Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım ve tercih günlerinde Hitit Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü. Üniversite bünyesindeki bölüm ve programlar ile öğrencilere sunulan imkanların anlatıldığı eğitim fuarında; Hitit Üniversitesi ve Çorum’a dair merak edilenler cevaplandırıldı.

Fuarda; Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Arzu Karayel, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Nur Müjdeci, Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal, Arş. Gör. Tansu Çelik ve İletişim Ofisi personeli Deniz Ural tarafından eğitim kalitesi, barınma, kariyer ve Çorum hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Editör: İHA AJANS