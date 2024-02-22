Göreve geldiği günden bugüne kadar ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını sık sık ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Zülkif Dağlı son olarak İl Özel İdaresi’ni de ziyaret etti.

Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Şube Müdürlüğü ile biraraya gelen Vali Dağlı, kurumun 2024 yılında gerçekleştireceği faaliyetler hakkında da bilgiler aldı.

İlimiz köylerinde yaşayan vatandaşlara hizmet götürme noktasında İl Özel İdaresi’nin tüm yönetici ve personeli ile birlikte gayretli bir çalışma yürüttüğünü belirten Vali Zülkif Dağlı, 2024 yılında da aynı hızda çalışmalarına devam edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR