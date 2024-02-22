Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan uzun yıllardır ilimizde görev yapan ve yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Osman Kaynar’ı onurlandırdı.

İl Emniyet Müdürü Pehlivan, yaş haddinden emekli olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Osman Kaynar’ı makamında ağırlayarak hizmetleri için plaket verdi.

Osman Kaynar’a Emniyet Teşkilatı’na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Pehlivan bundan sonraki hayatında da ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ