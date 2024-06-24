Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Zorlu Oto Döşeme sahibi iş insanı Elvan Zorlu'nun kayınvalidesi Döndü Dikmen geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmiş ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma ve Hakka yürüme erkanının ardından Merkez Morsümbül Köyü’nde toprağa verilmişti.

Vali Dağlı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve ÇESOB Başkanı Recep Gür ile birlikte Zorlu Oto Dizayn’ı ziyaret eden Vali Dağlı, Elvan Zorlu’ya taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Döndü Dikmen için Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen can yemeğine katılarak bir kez daha Elvan Zorlu’ya taziyelerini sundular.

Editör: HABER MERKEZİ