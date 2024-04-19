31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi’nde merkez ve ilçelerden AK Parti adına İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen isimler protokol ziyaretlerinde bulundu.



AK Partili İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve beraberindeki heyet Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ayrı ayrı ziyaret etti.

Ziyaretleri dolayısıyla Temur ve beraberindeki heyete teşekkür eden Vali Dağlı, yeni görevlerinde başarılar diledi.

AK Partili meclis üyeleri daha sonra Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Aşgın da ziyaretlerinden dolayı Temur ve beraberindekilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)