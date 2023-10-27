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Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, merkezde ve köylerde görev yapan imam hatipler, müezzin kayyımlar ile Kur’an kursu öğreticileri hazır bulundu.

Toplantıya Kur’an-ı kerim tilaveti ile başlanırken açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Biçer, müftülük olarak titizlikle yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Zülkif Dağlı’yı bilgilendirdi ve verilen hizmetler için din gönüllülerine teşekkür etti.



Daha sonra selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye gelen ve din gönüllülerinin yaptığı hizmetlerin çok önemli olduğunu belirten Vali Doç Dr. Zülkif Dağlı, “Gerek camilerde gerekse de Kur'an Kurslarında dini ve millî değerlerimizin öğretilmesi için özveriyle görev yapan din görevlileri toplumun manevi mimarları, örnek bireyleri, önder şahsiyetleridir. Din görevlilerimizin gençlere ulaşmak ve çocuklarla ilgilenmek adına yapmış oldukları çalışmaları önemsiyorum. Bu konuda sizlerin her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Din hizmetlerinin daha etkin ve daha verimli yapılabilmesi adına yapılan bilgilendirmelerin ardından toplantı sona erdi.