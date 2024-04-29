Bir dizi ziyaret için Ankara’da bulunan Vali Dağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM Üyesi seçilen Prof. Dr. Ömer Çınar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Dağlı’ya ziyareti sırasında Çorum Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk de eşlik etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Aşgın açıklamasında “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Ömer Çınar’ı, Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte ziyaret ederek kendilerine tebriklerimizi ve hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ