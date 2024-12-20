Karayolu üzerinde faaliyet gösteren esnaf, yapılan yol çalışmaları ve yetersiz kaldırım düzenlemeleri nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Müşteri kaybına uğradıklarını belirten esnaf, sorunlarına çözüm bulunmaması durumunda yol kapatma eylemi yapacaklarını açıkladı.

D-100 Karayolu üzerinde bulunan işletme sahipleri ve çalışanları, yol yapım çalışmaları sırasında hem ekonomik kayıplar yaşadıklarını hem de yapılan düzenlemelerin kendileri için yetersiz olduğunu savunuyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan esnaf şikayetlerini şu şekilde dile getiriyor: “Bordür ve Kaldırım Sorunları: Yol kenarındaki bordürlerin yüksekliği ve kaldırımların dar olması, müşterilerin işletmelere erişimini zorlaştırıyor. Müşteri Kaybı: Bu sorunlar nedeniyle birçok işletme, gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını belirtiyor.

Mağdur olduklarını belirten esnaf, sorunlarını Osmancık Esnaf Odası Başkanı Nihat Kabakçı ve Çorum İl Genel Meclis Üyesi Selim Dölcü ile paylaştı. Ancak, esnaf üst düzey yetkililerin konuya duyarlı olmadığını iddia ederek, sorunların çözülmemesi halinde seslerini duyurmak için daha radikal adımlar atacaklarını belirtti.

“YOLU KAPATIRIZ”

Bir araya gelen esnaf grubu, yetkililere çağrıda bulunarak D-100 Karayolu’nu kapatma eylemi yapma hazırlıklarına başladıklarını açıkladı. Eylem hazırlıklarının sebebi, uzun süredir devam eden mağduriyetlerinin görmezden gelindiğini düşünmeleri.

Esnaf, yaşanan sorunların bir an önce çözülmesini talep ediyor.

Editör: HABER MERKEZİ