Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler Curling İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Kız, erkek ve karma olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen il birinciliğinde 36 okuldan 108 sporcu mücadele etti. Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken, sporcu velileri de yoğun ilgi gösterdi. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kızlarda Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesekler Ortaokulu birinci olmayı başarırken, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci, Gazipaşa Ortaokulu üçüncü, Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise yine zirve Sungurlu'nun oldu. Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu'nun şampiyon olduğu erkekler kategorisinde ikincilik kürsüsüne Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesekler Ortaokulu çıkarken, Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu dördüncü oldu. Karma kategorisinde de zirvenin sahibi yine Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu olurken, Yıldırım Beyazıd İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesekler Ortaokulu üçüncü, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupaları verildi.

(Rıfat KARA)

