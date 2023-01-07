İYİ Parti 3. Olağan Çorum İl Kongresi bugün gerçekleştirilecek.

Çırağan Sarayı Düğün Salonu'nda saat 13.00'de başlayacak kongrede gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra yeni yönetim organları belirlenecek.

Kongre öncesi bir açıklama yapan İl Başkan Adayı Erkan Yıldız, kongreyi partinin “Toy”u olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Kongremiz kutlu bir gündür. Demokrasi havasında, bayram, düğün havasında gerçekleştireceğimiz bu kutlu güne tüm partililerimizi, halkımızı davet ediyoruz. Tüm demokrasi ve cumhuriyet sevdalılarını iktidar yürüyüşümüze omuz vermeye, İYİ’ler, cesurlar hareketine güç katmaya çağırıyoruz” dedi.

“MİLLET BİZİ ÇAĞIRIYOR”

“Cumhuriyetimizin yeni asrında hep birlikte tarih yazacağız. 2023 yılı şahlanış, iktidara yürüyüş yılımız olacak" diyen Erkan Yıldız, Genel Başkan Meral Akşener ve parti kurmaylarının öncülüğünde ülkemizi kurucu değerlerine yeniden kavuşturmak hedefiyle siyasi mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Yıldız, “dün olduğu gibi bugün de, yarın da, Cumhuriyetimizin yeni asrında tarihi hep birlikte yazacağız. Tüm teşkilatlarımız ile birlikte yan yana, omuz omuza, İYİ Parti’yi Çorum’da birinci parti yapmak için mücadelemizi yeniden ateşliyoruz” ifadesini kullandı.

4 yıldır Çorum Merkez İlçe Başkanı olarak davaya hizmet ettiğini, kent merkezinin, ilçelerin, köylerin sorun ve taleplerini çok iyi bildiğini dile getiren Yıldız, sorunların çözümüne katkı sağlamak, halkın daha huzurlu ve refah dolu günlere kavuşmasına altyapı oluşturmak ve İYİ’ler hareketini iktidara taşımak amacıyla İl Başkanlığına aday olduğunu, delegelerin, dava arkadaşlarının vereceği destekle kongre salonundan birlik ve beraberlik içerisinde zaferle çıkacaklarına yürekten inandığını kaydetti.

Yıldız, “Türkiye İYİ olacak! Yüzünü güneşe dön Türkiye! Millet bizi çağırıyor! Az kaldı” dedi. (Haber Merkezi)

