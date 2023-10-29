DP Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Cumhuriyet’in, siyasi gücün halk ve temsilcileri tarafından paylaşıldığı bir yönetim şekli olduğunu, ancak Türk ulusu için sadece bir yönetim şekli olmadığını belirterek, “Cumhuriyet, ülkesi dört bir taraftan işgal edilmiş bir ulusun dünyaya meydan okumasıdır” dedi.

Cumhuriyet’i “imkansıza inanmak” olarak niteleyen ve Atatürk’ün “Ey Türk Kadını sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözünü hatırlatan Ahmet Damar, “Cumhuriyet; kız çocuklarının hayal kurması, sınıfta parmak kaldıran kız öğrenci demektir. Cumhuriyet; cahillikle savaşın düşmanla savaşılması kadar önemli  görmektir. Cumhuriyet;  üniversitede  kopya çeken öğrenciyi  yakalayıp diğer öğrencilerin haklarını koruyan,  bildiği doğrulardan taviz vermediği için  hunharca  şehit edilen  Öğretim Görevlisi  Ceren Damar demektir.  Gönül verdiği meslek için gittiği Batman’da  şehit edilen Öğretmen  Şenay Aybüke Yalçın demektir.” ifadesini kullandı.

DP İl Başkanı Damar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet; Balkanlarda, Kafkaslarda, Çanakkale’de, Trablusgarp’ta,  Afyon Kocatepe’de ve İzmir dağlarında Mustafa Kemal  demektir. Onun açtığı aydınlık yoldur, fazilettir, erdemliktir, onurdur.

Cumhuriyet;  dinle devlet  işlerinin karıştırılmaması , adalet, sen-ben değil biz demektir.

Hz. Muhammed’in  (S.A.V) ;hoş görüsü, sevgisi, ilmi ,yöneticiliği ve önderliği demektir. Hz. Ömer’in adaleti, Hz Ali’nin kuvveti demektir. Vatanını en çok seven , görevini  en iyi yapan bilinciyle hareket etmektir.

Başta Cumhuriyetin Kurucusu  Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, bize bu kutsal bayrağın  altında  özgürce nefes alma hakkını  veren  bütün kahramanları saygıyla anıyoruz.”