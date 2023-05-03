Yarışmanın jürisinde, resim öğretmenleri Aybüke Eliaçık (Bilgi), Ceren Karataş (Ada), Engin Eryaşar (Bahçeşehir), Evrim Işık (TED), Gülden Kolukısa (Doğa), Neslihan Yılmaz Toprak (Güzel Sanatlar Fakültesi), Serdar Karaca (Pınar), Yavuz Yücel (Güzel Sanatlar Lisesi) yer aldı.

Değerlendirme sonucu, Rana Bilge Ceylan (Özel Pınar), Ada Eryaşar (Bahçeşehir) ve Zümra Betül Akmeşe (Özel Ada) ilk üç dereceyi aldı ve bu öğrencilere tablet, drone ve kablosuz kulaklık hediye edildi. Üç öğrenci de mansiyon ödülü aldı. Öğretmen Gülden Kolukısa, bu öğrencilerin karikatürlerini posbter olharak çizip hediye etti. Yine sergilenmeye değer bulunan resimleri çizen öğrencilere de kitap seti armağan edildi.

Hastane İşletme Müdürü Türker Cengiz, AHL Park Genel Müdürü Ayhan Kocabaş ile Halkla İlişkiler Müdürü Gözde Kabasakal’a teşekkürlerini sundu.

(Haber Merkezi)