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Çorum Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 6 takımın katılımı ile start alan turnuvada Mimar Sinan Gençlikspor A grubunu, Gülabibey Gençlilspor ise B grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak finalde karşı karşıya geldiler. İtfaiye Sahası’nda oynanan final karşılaşmasının ilk 20 dakikalık bölümü golsüz geçilirken, dakikalar 27’i gösterdiğinde Mimar Sinan Gençlikspor Yiğit Emin’in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Gülabibey Gençlikspor Sadık’ın golüyle eşitliği sağlayarak ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte iki takımda kontrollü bir oyun ortaya koyarken, 61.dakikada Gülabibey Gençlikspor Onur’un atılması ile sahada 10 kişi kaldı. Eksik rakibi karşısında oyunun kontrolünü eline almak isteyen Mimar Sinan Gençlikspor 73.dakikada kalesinde gördüğü şok golle 2-1 geriye düştü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı 2-1 kazanan Gülabibey Gençlikspor ilk kez düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu.

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI

Karşılaşma sonunda düzenlenen kupa törenine, Vali Yardımcısı Bayram Köse, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Alper Zahir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Gülabibey Gençlikspor Kulüp Başkanı Hasan Belli, Namsan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı katıldı.

Şampiyon Gülabibey Gençlikspor kupasını Vali Yardımcısı Bayram Köse’nin elinden alırken, futbolculara madalyalarını Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar takdim etti.