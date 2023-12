Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz" dedi.

Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışının, köklü tarih ve medeniyetin bıraktığı en değerli miraslardan biri olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum”