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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca emeklinin beklediği haberi paylaştı. Erdoğan kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilere bir seferliğe mahsus 5'er bin lira ödeneceğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan hem emekli olup hem çalışanların ise kapsama dışında olacağını belirtti.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık.

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Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı ekonomiyle ilgili açıklamalardan diğer başlıklar şöyle:

stanbul'da hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Yeni akademik yılın, YÖK, üniversitelerimize, hocalarımıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da yaptığımız çok sayıda görüşme ve toplantıyla ülkemizi büyütme, milletimizin refahını yükseltme mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Dünyada ve bölgemizde tüm yaşanan gelişme, elbette yakın takibimiz altındadır. Ekonomideki sorunların çözümü, depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması, terörle mücadele önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürmektedir.

"HAYAT PAHALILIĞI SIKINTISI ÇÖZÜYORUZ"

Ekonomi alanındaki programlarımızı dikkatle ve belirlenen takvimi içinde yürütüyoruz. Eylül'ün ilk haftasında OVP'yi milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunduk. 12. Kalkınma Planımızın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. 30 yıla dair hedef ve vizyonumuzun yol haritasını teşkil edecek planın detaylarını kamuoyumuzla paylaşacağız. Orta ve uzun vadeli programlarını yürütürken ekonominin güncel sorun ve ihtiyaçlarını ihmal etmiyoruz. Küresel ekonominin geleceği ile ilgili tahminlerin giderek kötümserleştiği dönemde Türkiye bir kez daha kendini farklı güzergaha taşımayı başarmıştır. Yaşadığımız enflasyon, daha doğrusu hayat pahalılığı sıkıntısı çözmek için özgün ve akılcı politikalara dayalı bir yol izliyoruz. Son birkaç yıldır adeta histeri haline süren fiyatlanma davranışların sonuna gelindiğine inanıyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyütme esasına dayanan stratejimizden en küçük geri adım atmıyoruz. Geldiğimiz seviyenin gereği olan yeni yöntem ve politikaları devreye alıyoruz.