Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki seçimde zaferini ilan eden Donald Trump'ı ı tebrik etti.

Sosyal medyada bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan, “Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.

ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürerken Trump, Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Oy oranlarının son dağılımına göre Trump 51,2'ye, yüzde 47,4 ile Harris'e karşı önde. Trump, 538 seçici delegeden 267'sinin, Harris ise 224'ünün oyunu almış durumda. 270 seçici delege oyu alan seçimi kazanacak.