Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir. Bugün kimse kaybetmemiştir, 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Artık milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir." dedi.

"Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir. Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır." dedi.