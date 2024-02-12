Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti.



Kabulde, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

(AA)