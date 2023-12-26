Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Aşgın aracılığıyla Çorumlulara selam gönderdi.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirildi. İki gün süren programlara katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum halkına selamlarını ileten Başkan Aşgın “Ankara'da gerçekleşen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programına teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'umuza, hemşehrilerimize selamlarını getirdik.” dedi.