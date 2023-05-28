Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Çorum'daki sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Çorum’dan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64,8, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 35.2 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kadeş Barış Meydanı’na akın edenler, Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın konseri eşliğinde, tekbir getirerek Erdoğan’ın elde ettiği seçim başarısını kutladı.

Parti bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Törende, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'dan milletvekili seçilen AK Partili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, vatandaşlara hitap etti.

Kentte ayrıca AK Parti'li ve MHP’li seçmenler araçlarıyla konvoy düzenledi.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kadeş Barış Meydanı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 15 metrelik posteri asıldı.