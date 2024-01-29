Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Av. Oğuzhan Kaya ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Cumhur İttifakı’nin Çorum Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik’in de hazır bulunduğu ziyarette 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri masaya yatırıldı.

Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’ta Çorum’u tekrar kazanacaklarını dile getiren AK Parti Çorum Milletvekili Kaya ile MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı seçimin ülkenin geleceği için önemine de değindiler.

Milletvekilleri Kaya ve Kayrıcı ile beraberindeki AK Parti – MHP’li yetkililere nazik ziyaretleri için teşekkür eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da seçimi el ele vererek rekor oyla kazanacaklarını vurguladı.

Başkan Aşgın ziyarette yaptığı açıklamada; “Cumhur İttifakı bir kardeşlik, millet ve memleket sevdası ittifakıdır. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine dek koşacağız, yorulmayacağız ve kazanacağız. AK Parti Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı ve beraberindeki heyeti Belediyemizde misafir etmenin onurunu yaşıyoruz. Sayın Vekillerimize ve Başkanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Biz Çorum için hazırız, kararlıyız” diye konuştu.

Milletvekili Kaya ile Kayrıcı da misafirperverliği için Başkan Aşgın’a teşekkür etti.