İran’da uğradığı suikast ile şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için Çorum’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çorum’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafıhdan Cuma Namazı’nın ardından Akşemseddin Camii'nde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı da katıldı.



Çorum Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada: “Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Cuma Namazı sonrası Akşemseddin Camii'nde kılınan Gıyâbî Cenaze Namazına katıldı” görüşüne yer verildi.