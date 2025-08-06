Türkiye’yi derinden sarsan sahte diploma skandalına yönelik tepkiler büyürken, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananları eleştirerek “Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış?” ifadelerini kullandı.

SAHTE DİPLOMA SKANDALI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen sahte diploma skandalı, ülke genelinde infiale yol açtı. Adli makamların başlattığı soruşturmalar neticesinde şu ana kadar 220 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 199’u hakkında kamu davası açıldı.

CÜBBELİ AHMET’TEN SERT TEPKİ: “SİSTEM VAHİM HALE GELMİŞ”

Skandala ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ahmet Mahmut Ünlü, halk arasında bilinen adıyla Cübbeli Ahmet, yaşananlara sert tepki gösterdi. Cübbeli, “Adamların konuşmalarına ve paylaşımlarına baktığımda, ‘Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış?’ diye düşünmeden edemiyordum, meğer birçoğunun diploması sahteymiş” diyerek sistemdeki çöküşe dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet, paylaşımında eğitim kurumlarının yanı sıra dini alandaki yozlaşmaya da vurgu yaparak, “Allah-u Teâlâ sahte doktorlardan, sahte doçentlerden, sahte profesörlerden muhafaza ettiği gibi, medreselerden hak etmeden sahte icazet alan mollaların ve şeyh olmayanlardan şeyhlik kabul eden müteşeyyihlerin şerrinden de ümmeti muhafaza eylesin. Âmîn” ifadelerine yer verdi.