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Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen bir programa katılmasının ardından Çorum Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile birlikte Çorum Belediyesi’ne geçti.



Bakan Yardımcısı Coştu’yu Çorum’da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, makine teknolojileri kümelenmesinden sonra gıda sanayii kümelenmesinin de Çorum’da yapılacak olmasının şehre büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Yardımcısı Coştu ise Çorum’un gönlünde kapanmayan bir sevda olduğunu belirterek, “Çorum’u doya doya yaşayamayan insanlar memleketine ayrı bir özlem duyarlar. Bu nedenle Çorum benim için ayrı bir yere sahip. Her ne kadar bakanlık olarak faaliyet alanımız tüm ülke genelini kapsasa da yerelde de bireysel olarak katkı sağlamak gibi boynumuzun borcu var” dedi.

Çorum’un yönetici ve idarecilerinin kentin gelişmesi için güzel bir ortam oluşturduğuna dikkat çeken Çoştu, “Çorum için herkes güzel bir gayret içerisine girmiş. Bu birlikteliği görmek bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Bizler de hep birlikte Çorum’a değer katmak için çaba göstereceğiz” diye konuştu.