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Kalp kapakçığı sorunu nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı olan Mustafa Özşen'in tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Mukaddes Özşen'in eşi, Özenay Yanardağ ve Özge Ekinci'nin babaları olan Çimento Fabrikası'ndan emekli Mustafa Özşen'in cenazesi, yarın Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alınarak Akşemseddin Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.