Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Bülent Demirci ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın’ın da yer aldığı ziyarette sanayi ve ticaretin geliştirilmesi, yerel ekonomik projeler ve Çorum OSB’nin geleceği üzerine istişarelerde bulunuldu.

Vali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyen Demirci, Çorum’un ekonomik potansiyelinin artırılması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayi ve iş dünyasıyla kurulan işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Editör: SELDA FINDIK