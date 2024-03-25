Gençlerle buluşan Coşgunsu, çıkışta ise açıklamalarda bulundu.

İsmail Barış Coşgunsu ziyaretlerinde dikkatini çeken en önemli şeyin geleceğin umudu gençlerin mutsuz olması olarak açıklayarak: “Elbet de bu çok üzücü bir durum. Yine de saygıda kusur etmemek için bizleri can kulağı ile dinlediler. Bir öğrenci kardeşimiz, “Üniversiteyi bitirmek sorun değil, esas sorun üniversiteyi bitirdikten sonra başlıyor” görüşüne yer verdi.

Gençlerin ayrıca okullarını bitirerek Çorum’dan ayrılmayı planladığını anlatan Coşgunsu bunun nedeninin de olaysız gün geçmemesi olarak gösterdiklerini vurguladı.

Gelecek adayı Coşgunsu; “Çorumlu kardeşlerimiz de üniversite kazanıp kentten gitmenin hesaplarını yapıyorlar. ‘Belki gittiğimiz yer sosyal ve kültürel alanda etkili olur. Hem çalışır, hem okuyabiliriz’ hesapları yapıyorlar. Tabi, bazı öğrenci arkadaşlarımız da adayların vaatlerini dinleyip ona göre oy vereceklerini söylüyorlar. Kısacası, benim gözlemim şudur ki, iki kampüs arasında ulaşımdan tutun da öğrencilerin yürüyebilecekleri kaldırımları yapmaktan aciz durumda olanlar iki konser vererek kendilerini sosyal belediyecilik yaptık sanıyorlar. Çok yazık” diye konuştu.

Editör: BÜLENT USLU