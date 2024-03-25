Sanayi Sitesi’nde esnafı ziyaret eden Gelecek Partili aday, sorunları dinledi. Sanayi esnafı, “ekonomik durgunluk ve belirsizlik hat safhada, işler hiç iyi gitmiyor” açıklamasında bulundu.



Esnafı dinleyen İsmail Barış Coşgunsu, partisinin esnafa yönelik projelerden bahsetti. Coşgunsu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; “Dün söylemiştik bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Gerek esnafımızın, gerekse halkımızın derdi seçim değil geçim olmuş durumda. Her yerde ekonomik durgunluk ve belirsizlik hat safrada. Öyle ekrana çıkıp atıp tutmakla olmuyor bu işler. İşte bizler sahadayız, gözümüzle görüyor kulağımızla duyuyoruz her şeyi. Tek konuşulan konu var o da ekonominin dibe vurmuş hali, ona rağmen halk ‘umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz’ diyor” dedi.

Gelecek Adayı Coşgunsu’nun seçim çalışması sırasında, Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, SKM Başkanı Mustafa Gökşin Kaşıkcı ve partililer hazır bulundu.