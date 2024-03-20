Gelecek Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin belirlediği program doğrultusunda, Coşgunsu mahalle mahalle, sokak sokak gezip halkla bir araya geliyor. Ramazan ayında da ziyaretlerine ara vermeden devam eden Coşgunsu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına katıldı.



Daha sonra partililerle birlikte Gazi Caddesi, Ilıca Caddesi, Fatih Caddesi, Varinli, Farabi Caddelerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Uluvak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı'yı da ziyaret eden Coşgunsu, mahallelerin ve esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ardından, Erkan Makine sahibi Halil Erkan'ın vefat eden annesi Nergiz Erkan'ın cenaze namazına katılan Coşgunsu, aileye başsağlığı diledi.

Coşgunsu'nun samimi tavırları ve halkla iç içe olması, seçim çalışmalarında büyük beğeni toplarken, esnaf ziyaretlerinde Yeniden Refan Partisi Belediye Başkan adayı Yaşar Anaç ile karşılaşması ise dikkat çekti. İki aday da birbirlerine başarılar dileyerek dostça bir diyalog gerçekleştirdi.