Gelecek Partili aday Coşgunsu, belediyenin gerçek anlamda yapması gereken hizmetlerin seçim vaadi olarak verildiğine işaret etti. Coşgunsu, seçim çalışmaları sırasında halkın ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirtirken, yerel seçimlerin genel olarak merkezi sisteme ve ekonomideki kötü gidişata karşı bir tepki olduğunu, Çorum'un değişim meşalesinin buradan yakılacağına inandığını söyledi.

Halkın karşılamalarından memnuniyet duyduklarını belirten Coşgunsu, vaatlerini halkla paylaşırken, belediyenin yapması gereken unsurların seçim vaadi olarak verildiğini söyledi. Halkın gerçek dertlerinin geçim sıkıntısı olduğunu anlatan Coşgunsu, meyve, sebze, kira, elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçların karşılanamaz hale geldiğini dile getirerek, bu nedenle halkın bir değişim istediğini ve birlik, beraberlik, erdem ve dirlik içinde bir yönetim beklediğini kaydetti.



“ÇORUM’U İHYA EDECEĞİZ”

Seçim çalışmaları sırasında yaşanan bazı olumsuzluklara da değinen Coşgunsu açıklamasında; “Yaklaşık bir aylık seçim çalışması sonrasında Çorum’un bir çok noktasında, hem Genel Başkanım Sayın Ahmet Davutoğlu’na ve şahsıma halkın teveccühünü burada çok net bir şekilde gördük, tabi bu bir yerel seçim, genel olarak merkezi sisteme hükümete ve ekonomideki kötü gidişata karşı, dur demek için yerelde bir tepki göstermek gerekiyor ve bunun meşalesinin Çorum’dan yakılacağına inanıyorum. Tabi ki, halkımız her gittiğimiz yerde bizleri çok güzel karşılıyor. Vaatlerimizi dinliyorlar. Biz burada yaşıyoruz ve en iyisini yapmak zorundayız.

Verilen seçim vaatlerine baktığımızda da, Belediye’nin yapması gereken unsurlar seçim vaadi olarak veriliyor. Tabi o koltuğa oturup bütçeyi görüp de hareket etmek daha doğru olacaktır. Gelecek Partisi olarak seçimleri kazandığımızda Çorum’u ihya edeceğimizin, en iyi şekilde yöneteceğimizin bilinmesini istiyorum. Zaten değerli Çorum halkımızın da sürekli desteklerini alıyoruz. Tabi ben bunları anlatıyorum ama inanın halkımızın derdi seçim değil inanın geçim. Vatandaşımız meyve sebze alamaz hale gelmiş, evinin kirasını elektriğini, doğalgazını ödeyemez hale gelmiş, sahadan aldığımız notlarımızda artık insanlar bir değişim istiyor. Yine en önemlisi insanlar kutuplaştırılmadan da dertliler, hepimiz bir olma, birlik olma, iri olma, diri olma yolunda hareket edip, siyasiler olarak bunu yansıtmak zorundayız” dedi.

“TOPLUMU AYRIŞTIRMADAN

SEÇİMLERİ TAMAMLAYALIM”

Gelecek Partisi olarak seçim çalışmalarına tam gaz devam ettiklerini de belirten Coşgunsu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Biz Gelecek Partililer olarak seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyoruz. Gerek sosyal medya, gerekse görsel çalışmalarımızla, fakat her gün bir afişimizin bir tarafı yırtılıyor ya da kaldırılıyor. Mesela bir olay yaşadık Sayın belediye başkanının Bişkek Caddesindeki kavşağa afişleri asıldıktan sonra bizim afişlerimiz sökülüp atıldı. Tabi ki, biz hiç kimseyi de suçlamak istemiyoruz, biz burada bireysel mücadele ederken, devletin ve belediyenin tüm imkanlarını kullanan bir zihniyete karşı bireysel bir mücadele göstermeye çalışıyoruz. Diğer partiler de bu tür sıkıntılar yaşamaktalar. Bu bir demokratik yarıştır. Buna saygı duymak gerekiyor. Toplumu ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan hoşgörü içerisinde bu seçimi tamamlamamız lazım.

“ÖDEMELERİNİ

KİM YAPIYOR!”

Tabi tanıtım siyasetin olmazsa olmazıdır, bunlara saygılı olmamız gerektiğini bir kez de buradan dile getirmek istiyorum. Örneğim bir SKM binası 19 ila 31 Mart arası kiralanmış, bu yer belediye tarafından kiralanmış. Çorum’un malı olan bir mülk. Siz burayı kendi partinize Seçim ve Koordinasyon Merkezi olarak kiralıyorsunuz, bunu hangi kararla kiralıyorsunuz? Bunun kira gününü kim belirliyor? Kira miktarını kim belirliyor? Sonra bir makbuz yayınlandı 19 Şubat ve 31 Mart arasında kiralanmış mülkün kira bedeli, 27 Şubat’ta yatırılmış ve burada kullanılan vincin bedeli de 350 TL, olarak basına sunulan makbuzlar var. Tabi, tüm bu gelişmelerden hemen sonra biz de vinç kiralamak için başvuruda bulunduk, Fen İşleri Müdürlüğünün 2024 yılı matbu listesinde vincin saatlik bedelinin 4 bin 500 TL, olduğu, iki saatten aşağı kiralanamayacağı belirtiliyor. 5 dakika bile vinci kullanmanız durumunda dahi ödeyeceğiniz bedel 9 bin TL. Şimdi soruyorum bu hak mı? Adil olmaktan bahsediyorsunuz, adaletli olmaktan bahsediyorsunuz, ahlak bunun neresinde? Milyonlarca liralık harcanan bir seçim bütçesi var ve biz bunu görüyoruz. Bilboardlar, megabortlar, afişler, otobüsler, bunların da birçoğu özel sektör. Biz bunların ibraz edilmesini istiyoruz. Bunların ödemeleri kimler tarafından yapılıyor? Bizler de kamuoyuna ibraz edelim sayın belediye başkanı da ibraz etsin.”