Çok sayıda sanayi esnafının da katıldığı birlik ve dayanışma buluşmasına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Genel Meclis üyeleri Ümit Er ve Cemal Büzyaka, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ömer Altıkardeş, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ile ÇOSAD yöneticileri katıldı.

Etkinlikte, esnafların beklenti ve talepleri ele alınırken, çözüm önerileri masaya yatırıldı. Çorum Sanayi Sitesi’nin sorunlarının da görüşüldüğü toplantı sonrası hep birlikte hatıra fotoğrafı çekinildi.

ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, bu tür birlik ve dayanışma toplantılarının devam edeceğini belirterek, davetlerine icap eden tüm katılımcılara teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi