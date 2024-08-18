Hasan Paşa Sokakların bir kısmı ve Mimar Sinan Mahallesi’nde uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm öncesinde Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı mahalle sakinleriyle istişarelerde bulundu.

Hasan Paşa 2., 3. ve 4.sokaklar da bulunan binaların yanı sıra Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm içerisine dahil edilecek olan binalarda incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, vatandaşlara hayata geçirilmesi planlanan uygulama hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Beraberinde Çorum Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürü Fatih Başıbüyük’ün yanı sıra müdürlüğe bağlı teknik ekiplerle bölgede incelemeler yapan Belediye Başkan Yardımcısı Özüyağlı, Çorum’un çehresini değiştirecek ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirgendiği bir proje üzerinde çalıştıklarını, kısa süre içerisinde de hayata geçireceklerini ifade etti.

Hasan Paşa Sokakların yanı sıra Mimar Sinan Mahallesi’nde ev sahipleri ile kısa süreli görüşmeler gerçekleştiren Özüyağlı belediye hizmet binası içerisinde Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin kurulduğunu zamanla da mahallelerde irtibat ofislerin oluşturulacağını belirtti.



“DAHA KONFORLU

YAŞAM ALANLARI”

Hasan Paşa 2, 3 ve 4. Sokaklarla, Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan yeni kentsel dönüşüm planıyla birlikte vatandaşları daha konforlu ve depreme dayanıklı konutlara kavuşturmayı planladıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı “Mimar Sinan Mahallesi’nde; 420 bin metrekare alanı kapsayan 2 bin 165 bina ve Hasanpaşa 2, 3 ve 4’üncü Sokaklarda 32 bin metrekarelik alanda 39 binadaki hemşehrilerimizi ilgilendiren kentsel dönüşüm projesi, mevcut yapı durumu ve barındırdığı nüfus dikkate alınarak 1970-1980’li yıllarda yapıldığı görülüyor. O günün yönetmelik ve teknolojisine göre projelendirilerek inşa edilmiş, fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlayan, olası bir depremde can ve mal güvenliği açısından büyük risk oluşturan mevcut yapıların yıkılarak, gerçekleştirilmesi planlanan proje ile alanın deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirilmesini amaçlıyoruz. Niteliksiz çevre/yaşam alanlarının nitelikli, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir kent parçası haline getirilerek dönüşümünün gerçekleşmesi ve deprem riski taşıyan binaların güncel deprem yönetmeliği ve inşaat teknolojisi kullanılarak yenilenmesi amaçlıyoruz.” dedi.

“ÇORUM’DA REZERV KONUT

ALANLARI OLUŞTURULACAK”

Kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için öncelikli olarak rezerv konut alanlarının oluşturulmasının planladığı belirten Belediye Başkan Yardımcısı Özüyağlı “Mimar Sinan Mahallemizde Kentsel Dönüşüm planlaması yaptığımız alan oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere rezerv alanlar oluşturarak, ihtiyaç durumuna göre hazır hale getireceğiz.” dedi.

AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Ziyaretler sırasında hane sahipleri belediye öncülüğünde hayata geçirilecek olan uygulamayı sevinçle karşılarken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür ettiler.

Konut sahipleri binalarının eski ve kullanışa elverişli olmadığını bildiklerini ancak müteahhitlerle yaptıkları görüşmelerde sonuç alamadıklarını belediyenin öncü olmasıyla birlikte hayata geçirilecek projenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.