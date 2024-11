Eyyüp Pehlivan mesajında, sanayide çalışan her ustanın, yanındaki çırağa yalnızca meslek bilgisini değil, aynı zamanda ahlakı, sabrı ve çalışkanlığı da öğrettiğini söyledi.

Ellerinde şekillenen demir, ahşap ya da motor parçaları kadar, genç yürekleri de işleyerek geleceğe hazırlayan ustaların aynı zamanda birer öğretmen olduklarını ifade eden Eyyüp Pehlivan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Sanayi ve eğitimin gücüne olan inancıyla Atatürk, geleceğin sağlam temeller üzerine kurulması için hem eğitimi hem de üretimi birer milli dava olarak görmüştür” dedi.

Ustalık ve çıraklık ilişkisinin ahilik geleneğimizin bir yansıması olduğunu vurgulayan Pehlivan, “Ahilik; dürüstlük, dayanışma ve paylaşım ilkelerini temel alan, ustaların yalnızca mesleki bilgi değil, aynı zamanda ahlaki değerler öğrettiği köklü bir mirastır. Bugün sanayideki ustalarımız, bu geleneği yaşatarak topluma hem üretim gücü hem de insani değerler kazandırmaktadır” diye konuştu.

Bugün Öğretmenler Günü’nde yalnızca sınıflarda değil, atölyelerde, sanayi dükkanlarında ve tezgah başlarında mesleği öğretirken hayat dersleri de veren tüm ustalara gönülden teşekkür eden ÇOSAD Başkanı Pehlivan, “Çünkü her çırak, sizin gibi değerli öğretmenlerden aldığı bilgiyle mesleğin inceliklerini öğrenir ve geleceğe sağlam bir adım daha atar.

Ancak unutulmamalıdır ki ustalarımız, yalnızca sanayi sektörünün değil, aynı zamanda toplumun manevi mihenk taşlarıdır. Onların bilgi birikimi, sabrı ve yılların tecrübesi olmadan ne geleceğin çırakları yetişebilir ne de ülkemizin üretim gücü ayakta kalabilir. Bu nedenle, ustalarımızın hak ettikleri değeri görmeleri, emeklerinin karşılığını almaları ve toplumsal saygınlıklarının korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Ustalığın değerini bilmek, geleceğimize sahip çıkmaktır” şeklinde konuştu.

Ustaların emekleriyle yetişen her çırağın, sadece meslekte değil hayatta da ustalaşmanın temellerini attığını dile getiren Eyyüp Pehlivan, “Sabırla öğrettiğiniz her bilgi, her teknik, bir gün onların hayatında büyük bir başarıya dönüşür. Bu kutsal öğreticilik görevini üstlenen siz değerli ustalarımız, gelecek nesillerin hem üretim hem de değerler dünyasında güçlü birer birey olmasını sağlıyorsunuz.

Başta oto sanayici ustalarımız olmak üzere, geleceği elleriyle şekillendiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Minnet, saygı ve ahilik ruhuyla...” ifadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi