Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yönetiminde Valilik’te kentsel dönüşüm ve yapı stoğu ile ilgili toplantı yapıldı. Ayrıca ilimizdeki altyapı hizmetlerinin (elektrik, su, doğalgaz, telekom) iyileştirilmesine ve verimliliğin arttırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği Valilik’teki Koordinasyon Toplantısı’na Vali Dağlı ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Ünsal Yeter, AFAD Müdürlüğü yöneticileri ve ilgili kurum yetkilileri de katıldı.

Toplantıda ayrıca Çorum Belediyesi tarafından ilimizin yapı stoğu ve kentsel dönüşümle ilgili konular hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Editör: Haber Merkezi