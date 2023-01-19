TRT 1'de Pelin Çift'in hazırlayıp sunduğu Gündem Ötesi programının konuğu olan mutfak araştırmacısı Ömür Akkor, Türk mutfağı, lezzetler ve Anadolu’da yetişen birbirinden değerli ürünlerin dile getirildiği programda, Üyük sarımsağının en az Kastamonu Taşköprü sarımsağı kadar kıymetli olduğunu söyledi.

İRİ DİŞ, MOR RENK, UZUN RAF ÖMÜRLÜ

Üyüklü sarımsak üreticileri, Türkiye’nin en iyi sarımsağı Çorum’da yetiştirildiği görüşünü savunuyor.

Çorum menşeili yerli üretim sarımsak iri diş, mor renk, yüksek aroma, uzun raf ömrü, Anadolu sarımsağı cinsi özelliklerine sahip.

HEDİYE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde “Dünyanın Merkezinde Bin Yıllık Lezzetler” programı için Çorum’a gelen ünlü Şef’e, yerli Anadolu cinsi Üyük sarımsağı hediye edilmiş, Ömür Akkor, Üyük sarımsağını özel olarak kendi mutfağında deneyeceğini söylemişti.