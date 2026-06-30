Uluslararası kamu, sosyal ve kooperatif ekonomisi alanında faaliyet gösteren CIRIEC International Türkiye Temsilciliği kapsamında, İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle yürütülen proje, kadınların üretim süreçlerini ve dayanışma kültürünü bilimsel araştırma ile belgesel film çalışmasıyla kayıt altına alıyor.

Proje kapsamında Çorum'da faaliyet gösteren Bizimora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, SEVGİSUN Sungurlu Kadın Kooperatifi, Elvançelebi Valide Sultanlar Sofrası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Mavi Umutlar Kadın Kooperatifinde saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalarda kadınların üretim süreçleri, girişimcilik deneyimleri, dayanışma modelleri ve yerel kalkınmaya sağladıkları katkılar belgesel anlatımıyla ele alındı.

Projenin, kadın kooperatiflerinin yalnızca üretim yapılan alanlar olmadığını, aynı zamanda sosyal dayanışma, aile içi iletişim, özgüven gelişimi ve toplumsal dönüşüme katkı sunan yapılar olduğunu ortaya koyması hedefleniyor.

Kadın emeğini görünür hale getirmeyi amaçlayan çalışma, yerel değerleri sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle uluslararası ölçekte tanıtmayı ve kadın girişimciliğinin etkisini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürütülen proje, toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması ile sürdürülebilir şehirler ve topluluklar hedefleriyle de örtüşüyor.

Proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının destekleri, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ve Türkiye Kooperatifçilik Vakfı Genel Başkanı Bahar Kastan'ın destekleriyle hayata geçiriliyor.

Belgeselin yönetmenliğini Ahmet Bikiç üstlenirken, proje koordinasyonunu Zehra Makar Çelik yürütüyor. Görüntü yönetiminde Emre Güler ve Feyat Öner görev alıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından Çorum'da düzenlenecek gala programında belgeselin ilk gösteriminin yapılması, ardından CIRIEC International ağı üzerinden ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.