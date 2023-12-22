Sungurlu’ya hayırsever iş insanları Öztekin ailesi tarafından yaptırılacak okulun temel atma töreni için Sungurlu’ya giden Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni de ziyaret etti.

Vali Zülkif Dağlı ve beraberindeki heyet Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Havva Özata ve yönetimindeki yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Doç. Dr. Dağlı, ürettikleri ürünlerle ekonomiye ve kadınların istihdamına sağladıkları katkıdan dolayı kadın girişimcilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Vali Dağlı’ya Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı ve Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş da eşlik etti.

Kadın girişimcilerin çalışmalarını inceleyen Vali Zülkif Dağlı, beğeni ve taktirlerini de dile getirdi.