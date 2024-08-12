Necdet Uzun, 10 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan “ Daha temiz bir Samsun için” başlıklı yazısında, Çorum’un 16 yıl Belediye Başkanlığı’nı yapan merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun bu konudaki titizliğini anlattı ve sonraki başkanların da bu duyarlılığı sürdürdüklerini kaydetti.

Merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, 1973-84 yılları arasında başkanlık yapmış, aday olmadığı dönemde (1984-89) Necdet Diken Çorum Belediye Başkanı olmuş, 1989’da bu göreve yeniden seçilen Kılıçcıoğlu, 7 Mart 1994 tarihinde, tekrar aday olduğu yerel seçime 20 gün kala beyin kanaması sonucu hayata veda etmişti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı,

sosyal medya hesabından

"Daha temiz bir Samsun" ana temalı

paylaşımında;

"Gelecek kuşaklara daha yeşil, daha temiz bir Samsun bırakmak için

yürüttüğümüz projeleri sahiplenen 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi ve

"Samsun Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimize ve kurumlarımıza da bu konudaki hassasiyetleri ve katkıları için teşekkür ettiğini" belirtti...

Şehir temizliği konusunda,

en iyi örnek

Çorum'dur...

Bu kültürün

nasıl geliştiğini,

anlatmam gerekir...

Yıl 1973'tü...

Çorum Belediye Başkanı, herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği

bir isim; Dr. Turhan Kılıçcıoğlu'dur...

Dr. Kılıçcıoğlu,

"Ben hekimim. Yönettiğim şehir

temiz olmalıdır" diyerek; göreve başlar başlamaz,

öncelikle şehrin su sorununu çözer...

Öyle ya su yoksa,

temizlik nasıl olacaktır?..

Sonrasında, şehrin ana caddeleri

deterjanlı suyla yıkanmaya başlar...

Süreç içinde,

Çorumluların da gösterdiği

hassasiyetle

temizlik kültürü dalga dalga

tüm topluma yayılır...

16 yıl belediye başkanlığı yapan

Dr. Kılıçcıoğlu, seçimlere

20 gün kala

vefat edince

yerine seçilen

Prof. Dr.

Arif Ersoy da

bu anlayış bayrağını

aynı duyarlılıkla taşır!..

Bir dönem İlkadım İlçesi Kaymakamlığı yapan

Turan Atlamaz da Çorum Belediye Başkanlığı

yapmıştı...

Çorum'da hangi başkan göreve gelirse gelsin,

"Temiz Çorum" sevdasından

hiç vazgeçmedi!..

Vatandaşlar da aynı titizlikle

bu iddiayı sürdürdü...

İşte bu noktada, yazdıklarımı doğrulayan

yaşanmış

ilginç bir olaydan söz etmem gerekecek...

Yanılmıyorsam, 1991 yılıydı...

Genel seçimler vardı...

Samsun'dan bir grup gazeteci arkadaş,

DYP Genel Başkanı rahmetli Süleyman Demirel'i

izlemek için Çorum'a gider...

Gazeteci arkadaşlar, miting bittikten sonra

haberlerini bürolarına

yazdırır,

telefoto ile de

fotoğraflarını merkezlere geçer!..

Arkadaşlar yorulmuşlardır elbette...

Dinlenmek için

bir parkta oturup,

hem mitingin

yorumunu yapar,

hem de çekirdek çitletirler...

Ancak bazıları

çekirdek kabuğunu

yere atmaktadır...

O sırada, bir çocuk onlara yaklaşır ve

sorar: "Siz yabancısınız galiba"...

Bizimkiler şaşırır, birbirlerine bakar

ve bu kez onlar sorar: "Nereden anladın?"...

Çocuk müstehzi bir gülüşle,

"Çorum'da hiç kimse çekirdek kabuğunu yere atmaz" der...

Arkadaşlar, bu sözler karşısında

mahcup olur ve hemen mıntıka

temizliği yapar...

Bu olayı, o dönem Milliyet gazetesinin

"Acar muhabiri" olan sevgili kardeşim

rahmetli Ali Orhan anlatmıştı...

Aslında bu konuyu daha önce de yazmıştım...

Çorum'daki

temizlik kültürünü

ve bu olayı hatırlatmamın nedeni;

Vali Orhan Tavlı'nın

sosyal medya paylaşımındaki

"Daha temiz Samsun" vurgusu yüzündendir...

Belediyeler ne kadar temizlik yaparsa yapsın,

vatandaşlar bu konuda

duyarlılık içinde değilse,

temizlik meselesinde

başarılı sonuç almak çok zor!..

İster Atakum sahiline ister Batı veya Doğu Park'a, isterseniz mahalle içlerindeki parklara gidin;

oturma gruplarının altının

çekirdek kabuklarıyla

dolu olduğu görülecektir...

Çöpü ve çekirdek kabuğunu

sokağa atanları,

o Çorumlu çocuğun yaptığı gibi

uyarmaya kalkışsanız;

ya hakarete uğrar

ya da dayak yersiniz!..

Çorum'dan söz etmem,

temizlik konusunda

vatandaş duyarlılığının

önemini

vurgulamak içindir...

Valilik öncülüğünde yapılacak

bir kampanyaya

belediyeler,

sivil toplum kuruluşları

ve medya destek verirse,

toplumda oluşacak duyarlılık;

"Daha temiz Samsun"u

süreç içinde ortaya çıkaracaktır!..

Bunu yapabilmek için

henüz geç kalmadık!..