Necdet Uzun, 10 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan “ Daha temiz bir Samsun için” başlıklı yazısında, Çorum’un 16 yıl Belediye Başkanlığı’nı yapan merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun bu konudaki titizliğini anlattı ve sonraki başkanların da bu duyarlılığı sürdürdüklerini kaydetti.
Merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, 1973-84 yılları arasında başkanlık yapmış, aday olmadığı dönemde (1984-89) Necdet Diken Çorum Belediye Başkanı olmuş, 1989’da bu göreve yeniden seçilen Kılıçcıoğlu, 7 Mart 1994 tarihinde, tekrar aday olduğu yerel seçime 20 gün kala beyin kanaması sonucu hayata veda etmişti.
Samsun Valisi Orhan Tavlı,
sosyal medya hesabından
"Daha temiz bir Samsun" ana temalı
paylaşımında;
"Gelecek kuşaklara daha yeşil, daha temiz bir Samsun bırakmak için
yürüttüğümüz projeleri sahiplenen 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi ve
"Samsun Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimize ve kurumlarımıza da bu konudaki hassasiyetleri ve katkıları için teşekkür ettiğini" belirtti...
Şehir temizliği konusunda,
en iyi örnek
Çorum'dur...
Bu kültürün
nasıl geliştiğini,
anlatmam gerekir...
Yıl 1973'tü...
Çorum Belediye Başkanı, herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği
bir isim; Dr. Turhan Kılıçcıoğlu'dur...
Dr. Kılıçcıoğlu,
"Ben hekimim. Yönettiğim şehir
temiz olmalıdır" diyerek; göreve başlar başlamaz,
öncelikle şehrin su sorununu çözer...
Öyle ya su yoksa,
temizlik nasıl olacaktır?..
Sonrasında, şehrin ana caddeleri
deterjanlı suyla yıkanmaya başlar...
Süreç içinde,
Çorumluların da gösterdiği
hassasiyetle
temizlik kültürü dalga dalga
tüm topluma yayılır...
16 yıl belediye başkanlığı yapan
Dr. Kılıçcıoğlu, seçimlere
20 gün kala
vefat edince
yerine seçilen
Prof. Dr.
Arif Ersoy da
bu anlayış bayrağını
aynı duyarlılıkla taşır!..
Bir dönem İlkadım İlçesi Kaymakamlığı yapan
Turan Atlamaz da Çorum Belediye Başkanlığı
yapmıştı...
Çorum'da hangi başkan göreve gelirse gelsin,
"Temiz Çorum" sevdasından
hiç vazgeçmedi!..
Vatandaşlar da aynı titizlikle
bu iddiayı sürdürdü...
İşte bu noktada, yazdıklarımı doğrulayan
yaşanmış
ilginç bir olaydan söz etmem gerekecek...
Yanılmıyorsam, 1991 yılıydı...
Genel seçimler vardı...
Samsun'dan bir grup gazeteci arkadaş,
DYP Genel Başkanı rahmetli Süleyman Demirel'i
izlemek için Çorum'a gider...
Gazeteci arkadaşlar, miting bittikten sonra
haberlerini bürolarına
yazdırır,
telefoto ile de
fotoğraflarını merkezlere geçer!..
Arkadaşlar yorulmuşlardır elbette...
Dinlenmek için
bir parkta oturup,
hem mitingin
yorumunu yapar,
hem de çekirdek çitletirler...
Ancak bazıları
çekirdek kabuğunu
yere atmaktadır...
O sırada, bir çocuk onlara yaklaşır ve
sorar: "Siz yabancısınız galiba"...
Bizimkiler şaşırır, birbirlerine bakar
ve bu kez onlar sorar: "Nereden anladın?"...
Çocuk müstehzi bir gülüşle,
"Çorum'da hiç kimse çekirdek kabuğunu yere atmaz" der...
Arkadaşlar, bu sözler karşısında
mahcup olur ve hemen mıntıka
temizliği yapar...
Bu olayı, o dönem Milliyet gazetesinin
"Acar muhabiri" olan sevgili kardeşim
rahmetli Ali Orhan anlatmıştı...
Aslında bu konuyu daha önce de yazmıştım...
Çorum'daki
temizlik kültürünü
ve bu olayı hatırlatmamın nedeni;
Vali Orhan Tavlı'nın
sosyal medya paylaşımındaki
"Daha temiz Samsun" vurgusu yüzündendir...
Belediyeler ne kadar temizlik yaparsa yapsın,
vatandaşlar bu konuda
duyarlılık içinde değilse,
temizlik meselesinde
başarılı sonuç almak çok zor!..
İster Atakum sahiline ister Batı veya Doğu Park'a, isterseniz mahalle içlerindeki parklara gidin;
oturma gruplarının altının
çekirdek kabuklarıyla
dolu olduğu görülecektir...
Çöpü ve çekirdek kabuğunu
sokağa atanları,
o Çorumlu çocuğun yaptığı gibi
uyarmaya kalkışsanız;
ya hakarete uğrar
ya da dayak yersiniz!..
Çorum'dan söz etmem,
temizlik konusunda
vatandaş duyarlılığının
önemini
vurgulamak içindir...
Valilik öncülüğünde yapılacak
bir kampanyaya
belediyeler,
sivil toplum kuruluşları
ve medya destek verirse,
toplumda oluşacak duyarlılık;
"Daha temiz Samsun"u
süreç içinde ortaya çıkaracaktır!..
Bunu yapabilmek için
henüz geç kalmadık!..